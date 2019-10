Vrijwilligers schieten Staatsbosbeheer te hulp bij ontbossing van De Weerribben

Met zagen en snoeischaren gaan de deelnemers de met bomen en struiken dichtgroeiende moerasgraslanden weer openmaken. ,,Dat is nodig om het moerasgebied leefbaar te houden voor de vele vogelsoorten, insecten, libellen en bloemrijke planten die daar leven. Het gebied bij Kalenberg groeit langzaam dicht met bomen en struiken’’, aldus boswachter Denny Kroeze. ,,Een aantal zichtlijnen met bomen groeit uit tot een bos. Die zichtlijnen willen we herstellen en de bloemrijke graslanden weer de ruimte geven.’’

Het natuurgebied De Weerribben is ontstaan door het winnen van turf, dat gebruikt werd als brandstof voor ovens en kachels. ,,Menselijke activiteit heeft het gebied gemaakt zoals het nu is. Als we het gebied niet onderhouden groeit alles dicht en verdwijnt het karakteristieke landschap. Voor de biodiversiteit is het beter als er variatie is in begroeiing.’’