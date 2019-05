Vrouw (60) uit Vollenhove moet schadevergoeding betalen na sturen naaktfoto’s van ex

Een vrouw uit Vollenhove is vandaag veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 1500 euro. De vrouw belaagde de vriendin haar tweede ex.

Dat bleek vrijdag uit de zitting bij de politierechter in Zwolle. De nu 60-jarige Vollenhoofse T.B. zat zichtbaar ongemakkelijk in een volle rechtszaal met daarin niet alleen haar ex-man maar ook de vriend met wie ze erna een seksuele relatie had. Toen ook die relatie strandde, brak er kennelijk iets. Ze begon de vrouw van die vriend te belagen met vervelende whatsapp’jes. Over dat haar man ‘een zielige stumper’ was. Ze ging een stap verder toen ze de ouders van die vrouw thuis uitnodigde. Daar toonde ze hen een naaktfoto van een seksende schoonzoon. ,,Om bewijsmateriaal te tonen, dat ik niet zomaar wat zei’', reageerde B.

Tranen

Het slachtoffer hoorde het in tranen aan. De interventie van B. heeft tot op de dag van vandaag voor problemen in de familie gezorgd. Dit zijn toch zaken waarmee u niets te maken heeft, vroeg de rechter. ,,Nee, dat klopt wel’', reageerde B.

De vrouw kreeg in juni 2017 na een door veel media gevolgd kort geding een contactverbod opgelegd nadat ze haar ex-man zeker 26 seksueel getinte foto’s stuurde. Daarop is niet alleen zijzelf naakt te zien, maar ook staat ze in seksuele poses met een andere man. Ook haar ex-man kreeg in dat geding een contactverbod opgelegd. Zuchtend zat hij op de gang voorafgaand aan de zitting van vrijdag. ,,Ze heeft zich netjes aan het contactverbod gehouden. Daarna begonnen de vervelende berichten weer.’'

Overlijden

De man, die niet met naam in de krant wil, toont een whatsapp uit maart dit jaar, vlak na het overlijden van zijn zus. B. is blij dat de zus van haar ex-man onder de groene zoden ligt, valt te lezen. ,,Ze stopt niet,’' zegt de man, ,,ook niet na deze zaak.’' De officier van justitie hoopt wel dat het stopt. Want dit soort feiten ,,heeft een enorme impact op mensen. Dit gaat veel te ver. En mevrouw B. denkt dat ze hiermee in haar recht staat.’' Omdat de feiten alweer een tijd terug gepleegd zijn (gedurende acht maanden in 2016 en 2017) eiste ze een voorwaardelijke boete van 1.500 euro. De raadsvrouw van B. benadrukte dat B. het emotioneel zwaar had nadat ze van haar ex-man gescheiden was. Ze benadrukte juist dat haar ex-man telkens weer ‘een vervelende rol’ in het leven van haar cliënt speelt.

Smaad