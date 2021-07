Vrouw gewond naar het ziekenhuis na aanrijding in Meppel

VIDEO | POLL Ons platteland zonder koe in de wei? ‘Dat zou een puinhoop worden’

6 juli Als een nieuw kabinet straks de strengste stikstofdoelen wil halen, is in grote delen van deze regio vrijwel geen ruimte meer voor een koe in de wei. Dat staat in een nieuw rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Een scenario dat niet alleen de boeren, maar ook stikstofdeskundigen niet zien gebeuren. ‘Dat zou een puinhoop worden.’