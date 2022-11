Vrouw gewond naar ziekenhuis na botsing met auto in Steenwijk

Krasse knarren hebben in Hasselt hun eigen hofje: ‘De kracht is omzien naar je buren’

Hun geduld werd flink op de proef gesteld, maar de krasse knarren hebben eindelijk hun paradijsje in Hasselt. Donderdag is de officiële opening van De Tijlshof. De meeste bewoners van de zestien koopwoningen zitten al enige tijd met zeer veel plezier op hun plek, de laatsten zijn hun woning aan het inrichten. ,,Omzien naar je buren is de kracht van een Knarrenhof.’’

