Vrouw heeft pech, maar ook geluk in Hasselt: boom valt net voor en niet óp haar auto

Brand in zwembad Steenwijk levert pikzwarte kleedkamer op

Een klein brandje in zwembad de Waterwyck in Steenwijk is maandag even na twaalf uur in de kiem gesmoord. De brandweer zette gelijk groots in, omdat het een groot sportcomplex betreft. Uiteindelijk bleef het bij een zwart beroete kleedkamer.

14 februari