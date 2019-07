Vrouw kijkt inbrekers in Hasselt recht in ogen: ‘Ik heb keihard geroepen dat de inbrekers van het dak moesten gaan’

Zomermarkt in Giethoorn opnieuw later vanwege tropische temperatu­ren

23 juli Voor het tweede jaar op rij is de Zomermarkt in Giethoorn uitgesteld. De organisatie van de markt vindt het onverantwoord om vrijdag met de tropische temperaturen in de volle zon een markt te organiseren. Vorig jaar was de markt om dezelfde reden later.