Vrouw komt ten val na botsing met auto in Steenwijk

met video Herrie en honger op ‘vluchte­lin­gen­boot’ in Meppel: ‘Dit is voor onze gezinnen, dit is de laatste hoop’

Ze zijn de oorlog ontvlucht maar durven hun gezinnen ‘daar’ niet eens te zeggen in welke omstandigheden ze ‘hier’ leven. De mannen op de ‘vluchtingenboot’ in Meppel die in hongerstaking zijn gegaan, hebben een boodschap. ‘We willen niet alleen eten. We willen werken.’

11 mei