Vrouwen Steenwijker wielerclub rijden monsterrit voor Pink Ribbon

Als Linda de Vries (34) zaterdagavond na de tweede etappe aan de telefoon komt, klinkt ze nog monter en ja, trots, dat is het goede woord. ,,We zijn beginners", zegt ze, ,,niemand van ons heeft ooit zo veel gefietst. Het is echt bloed, zweet en tranen." Gezellig zo onder elkaar, zeker. ,,Maar soms is het ook heel emotioneel, omdat we meiden van heel dichtbij kennen die borstkanker hebben gehad of nog in behandeling zijn."