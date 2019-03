Vrouwen uit heel Overijssel strijken neer op bedrijven in Kop van Overijssel

Is er veel belangstelling?

Wat zijn de Agrarische Dagen?

,,De jaarlijkse Agrarische Dagen vormen een mooie traditie waarmee Vrouwen van Nu haar leden de gelegenheid geeft om op excursie te gaan bij agrarische en culturele bedrijven in telkens een ander deel van de provincie Overijssel. Zo blijft zij trouw aan haar roots. Onze vrouwenvereniging, die in 1930 werd opgericht, droeg immers in de beginjaren de naam Bond van Plattelandsvrouwen. De Agrarische Dagen bieden onze leden een mooie gelegenheid om de provincie beter te leren kennen. Het is natuurlijk maar een kort bezoek, maar we hopen dat ze later nog eens terugkomen.’’

Hoe ziet het programma er uit?

,,Op alle drie dagen ontvangen wij zo'n 200 vrouwen in Café-Restaurant Smit in Giethoorn, waarna ze in vier groepen per bus en rondvaartboot vier plekken in Giethoorn, Kallenkote en de polder gaan bezoeken. We bezoeken de scheepswerf van punterbouwer Schreur. Het bedrijf laat zien hoe ze een Gieterse punter bouwt. Ook bezoeken we museum ‘t Olde Maat Uus, waar veel te zien is over de geschiedenis van Giethoorn. In Kallenkote krijgen de vrouwen een rondleiding op de Maargies Hoeve. Het is een modern melkveebedrijf, maar ook een zorgboerderij en het heeft een horecatak. Tot slot gaan we naar de Noordoostpolder. Net over de provinciegrens, in de buurt van Blokzijl, krijgen we in wijngaard en boerderijwinkel Maronesse een rondleiding. Na afloop van de excursies sluiten we bij Smit de dag gezamenlijk af.’’