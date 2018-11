Vuurpijlen groot gevaar voor rieten daken boerderijen Staphorst

Klaas Slager herinnert het zich nog als de dag van gisteren, ook al is het al een jaar of vijftien geleden. Een vuurpijl zette op oudejaarsavond een met riet gedekte boerderij aan de Oude Rijksweg in vuur en vlam. ,,Godzijdank dat er tot nu toe niets meer gebeurd is.’’

Maar het voormalig SGP-raadslid en vader van het huidige raadslid Roelof, wil het wel van de daken schreeuwen: geen vuurwerk aan De Streek, zoals het beschermd dorpsgezicht in de volksmond heet. Er staan honderden monumentale met riet gedekte boerderijen. Van het vuurwerkrisico is de gemeenteraad zich zo langzamerhand ook bewust. Een SGP-motie om het afsteken van met name vuurpijlen binnen het beschermd dorpsgezicht te ontmoeten, kreeg van de gemeenteraad unanieme steun. De raad wil dat het college met concrete voorstellen komt.

,,Maak de Staphorster bevolking bewust van de gevaren. Het gaat niet alleen om de rieten daken, maar ook dat vuurwerk voor mens en dier tot overlast leidt. In onze gemeente wonen veel mensen en dieren onder een rieten dak. Zij verkeren in angst tijdens de jaarwisseling. Maak daar een eind aan’’, is de boodschap van SGP-fractievoorzitter Erik Hattem.

Gezond verstand

Burgemeester Theo Segers zit daarmee best in zijn maag. Als het aan hem ligt gaat er geen vuurpijl de lucht in. ,,Wij zijn nog niet toe aan een algeheel verbod, maar doen een beroep op het gezonde verstand van onze inwoners. Bij riet hoort geen vuur.’’

Gemeenten mogen sinds juni van dit jaar zelf bepalen of ze vuurwerk tijdens de jaarwisseling toelaten, verbieden of een centrale plek aanwijzen. Segers is er niet blij mee. ,,Ik betreur het dat de landelijke overheid geen standpunt heeft ingenomen, en de hele vuurwerkproblematiek afwentelt op de lokale overheden.’’

,,Het is hier letterlijk spelen met vuur", waarschuwt SGP-raadslid Roelof Slager. ,,Als je goed nadenkt, is het ronduit belachelijk dat vlakbij rieten daken vuurpijlen de lucht in gaan. Een schoorsteen moet aan allerlei eisen voldoen, maar tijdens de jaarwisseling mag iedereen het vuur laten regenen boven rieten daken. Dat moeten we niet meer willen.’’