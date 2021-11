Vuurwerkshow bij feest in Vollenhove steekt af tegen coronaregels, maar het mag gewoon

Gevraagd naar zijn reactie houdt de Steenwijkerlandse burgemeester Rob Bats zich op de vlakte. Hij spreekt niet zijn goed- of afkeuring uit. Via zijn woordvoerster Dagmar Burgers laat Bats weten: ,,Het is echt belangrijk dat we ons met elkaar houden aan de coronamaatregelen. Uiteindelijk hebben we daar allemaal baat bij.’’ Bats zegt er vertrouwen in te hebben dat iedereen daarin ook zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. ,,We hebben in de afgelopen periode in onze gemeente laten zien dat we deze pandemie meer dan serieus nemen.’’