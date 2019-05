VV Staphorst volgende week om tafel met beoogd trainer én verdachte omkoping Leo B.

Het bestuur van Staphorst heeft donderdagavond vergaderd over de kwestie en wil eerst met Leo B. zelf spreken voordat er een besluit wordt genomen over of de club met hem en zijn kompaan Jan Derk Brandsma door wil voor komend seizoen. Dat gebeurt medio volgende week. B. is nu nog trainer bij DESZ in Zwartsluis, maar het bestuur heeft hem deze week ‘in de luwte’ gezet vanwege die strafzaak. Voorzitter Benny Miggels: ,,Eerst dus hoor en wederhoor, daarna kijken we hoe we verder gaan. Komend weekend eerst de focus weer op het voetbal zelf. Deze kwestie moet niet de hoofdmoot worden.’’