VVD-burgemeester van Staphorst noemt ambtsgebed uitspreken ‘een eer’

Vraag bij het nieuws Deventer wil de gevonden V1 in een museum, maar de bom lag op de grond van een boer. Wie is de eigenaar?

11:00 Vorige week werd de V1-bom, een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog, die langs de A1 bij Deventer/Wilp werd gevonden ontmanteld. De gemeente Deventer had het idee om de resten van de bom aan een museum te geven. Maar is de gemeente wel de eigenaar van de bom? Of is dat de boer op wiens land de V1 is gevonden.