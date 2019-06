VVD en PvdA hebben geen hoge pet op van college Zwartewaterland

Rietman: ,,Verrassende of nieuwe inzichten hebben we niet kunnen ontdekken.’’ En Smits: ,,Er is nog weinig verwezenlijkt., sterker, ik bespeur stilstand.’’ Hij verwees in zijn algemene beschouwingen naar de vorige raadsvergadering, waarin wethouder Maarten Slingerland (CU) het antwoord schuldig bleef op het CDA-verzoek om drie gerealiseerde speerpunten te benoemen. Tamme Spoelstra (CU) en Klaas Huisbrink (SGP) hebben een heel andere visie en somden juist zaken op die tot stand zijn gebracht. En Huisbrink is blij met verkoop van industriegrond waardoor de gemeente vorig jaar vijf miljoen euro overhield. Ook Kira Fijn (BGZ) kijkt er positiever tegenaan dan de oppositie, en roemt de wijze waarop de inwoners van Hasselt zijn betrokken bij de plannen voor de Hoogstraat. ,,Burgerparticipatie staat hoog op de agenda van BGZ en in het coalitieakkoord’’, aldus Fijn. Kritisch is Smits ook over de tijd die de in Hasselt aangestelde centrummanager Eduard Plate krijgt om iets neer te zetten. ,,Hij moet tot de categorie Tita Tovenaar behoren als hij in staat is in dit tijdsbestek de problemen van het centrum in Hasselt op te lossen of een duidelijke richting aan te geven.’’