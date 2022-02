VVD’er John Smits gaat voor nog een periode als raadslid in Zwartewaterland

Sinds die tijd maakt hij deel uit van de gemeenteraad. Maar hij is al veel langer actief in de lokale politiek. Voor zijn verhuizing naar Zwartsluis was John Smits in Geertruidenberg ruim twintig jaar raadslid en wethouder namens de partijen Aktie80 en Keerpunt74. In 2008 nam hij afscheid als raadslid van Geertruidenberg in verband met zijn verhuizing naar Zwartsluis om zich in Zwartewaterland aan te sluiten bij de VVD. Naast raadslid is hij met zijn partner eigenaar van een kledingwinkel en is hij als bestuurslid actief voor de Oranjevereniging en de Zwartsluizer Zaterdagen.