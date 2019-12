W.G van de Hulst Festival is terug in Hasselt en kleindochter Rose Marijne gaat het openen

De in Loenen aan de Vecht wonende Rose Marijne, die als schrijvend journalist min of meer in de voetsporen van haar opa trad, beheert met een neef de nalatenschap van W.G. van de Hulst. De schoolmeester schreef bijna honderd boeken, zoals de zevendelige serie Inde Soete Suikerbol, Peerke en Voetstapjes in de sneeuw. Volgend jaar komt de biografie van W.G. van de Hulst op de markt. Op verzoek van de familie is drs. Jacques Dane, medewerker van het Onderwijsmuseum in Dordrecht, hiermee bezig.