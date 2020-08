Waar de vonk oversloeg beginnen Wiebe en Bea nu een camperplaats

Enorme stofwolken boven de Veluwe? Geen paniek: luchtmacht oefent het landen op zandvlak­ten

21 augustus De stofwolk groeit snel als de Chinook de stuifzandgrond dichter nadert. De piloot ziet bijna niets meer. Landen kan in deze door de wieken opgewekte zandstorm alleen met hulp van extra ogen van de bemanning. Maar het lukt. Oefening geslaagd. Het is een voorproefje van de grootschalige oefening die de Koninklijke Luchtmacht in de komende weken houdt op verschillende plaatsen in Nederland, met name op de Veluwe.