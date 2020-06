Waar in Zwartewaterland plaats je 5 windmolens en leg je 50 hectare zonnevelden aan?

Waar en hoe? is nu de grote vraag, waarmee ook de gemeenteraad worstelt. Verantwoordelijk wethouder Harrie Rietman heeft ook nog geen pasklaar antwoord. Maar op vragen van verschillende raadsfracties liet hij wel doorschemeren en dat de in de Regionale Energie Strategie West Overijssel (RES) beschreven opgave ‘niet is gegoten in beton’. Rietman stelt dat de opgave om jaarlijks 105 MWh aan elektriciteit op te wekken vast ligt. Maar de invulling is uiteindelijk aan de gemeente. ,,Misschien blijkt dat wind meer oplevert dan zon of dienen zich nieuwe technieken aan. Dan zijn we vrij om daarop in te spelen.’’ Rietman onderschrijft de zorg van de lokale politici over aantasting van het landschap, hoe de keuze ook uitpakt.