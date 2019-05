Waar is de kraan van Albert Talen uit Staphorst gebleven?

Het is het zoveelste hoofdstuk in wat inmiddels een tv-serie of omnibus had kunnen zijn rondom Albert Talen en zijn afvalverwerkingsbedrijf A. Talen Recycling. Dat zat tot november vorig jaar met een milieustraat gevestigd in Meppel, was gesommeerd het terrein per 1 november te verlaten, maar werd in de nacht voorafgaand door een brand in de as gelegd. Talen moest daar alles achterlaten, mocht het terrein niet meer op en zit nu alleen nog gevestigd in Stadskanaal.