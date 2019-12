Waar moet de Steenwijker stadsbank een nieuwe plek krijgen?

Wie herkent de sieraden die gevonden werden bij inbrekers in Genemuiden?

7:56 Met gierende banden reed een onbekende auto weg. Een Genemuidenaar die dat verdacht vond zorgde er vorige week voor dat drie inbrekers aangehouden werden. Nu is de politie op zoek naar eigenaren van sieraden die in de auto gevonden werden. In Opsporing Verzocht waren de sieraden te zien.