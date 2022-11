Waarom in Staphorst vooral veel begrip is voor blokkade door Zwarte Pieten: ‘Er moest een grens gesteld worden’

Zij verloren hun 12-jarige Rowen bij ramp met MH17: ‘Het zal wel weer een gekkenhuis worden’

Ze staan in vol ornaat in de deuropening van hun woning in de wijk Leesten in Zutphen, Peter Bats en zijn vrouw Jessica. Klaar voor een lange dag in de rechtbank in Schiphol. Vandaag is de uitspraak in het proces tegen drie Russen en één Oekraïner die een coördinerende rol zouden hebben gehad bij het neerhalen van vlucht MH17. Peter verloor zijn zoon Rowen (12) bij die ramp: ,,De straf kan nooit hoog genoeg zijn.”

17 november