Waarschuwing: ijs in Kop van Overijssel niet dik genoeg

De gemeente Steenwijkerland, politie, hulpdiensten en KNSB waarschuwen voor de kwaliteit van het natuurijs. Volgens een woordvoerder van de gemeente is gebleken dat de ijsdikte op veel plaatsen te dun is. ,,Ook is er op tal van plekken nog open water aanwezig. De aangroei van ijs is de gehele week naar verwachting te weinig om veilig te kunnen schaatsen op vaarten, plassen of meren in Steenwijkerland", aldus de woordvoerder.