Wacker is ook succesvol met aanvraag tot verhuizing; voetballers gaan liever naar het westen

In De Wijk zijn ze goed te spreken over de flexibiliteit van voetbalbond KNVB, die snel akkoord is gegaan met de verplaatsing. ,,Dat mag ook wel eens gezegd worden’’, stellen oud-voorzitter Frans Zinger en wedstrijdsecretaris Willem Dekker eensgezind. ,,Het was allemaal heel snel geregeld.’’

Bij Wacker is een lichtje gaan branden na de indeling van vorige week waarbij 4D een klasse was met 14 teams, terwijl er in 4A slechts 13 clubs waren opgenomen na het verdwijnen van Bakkeveen naar 4B. Dus is er ruimte om te verkassen, was de gedachte aan de Wiltenweg. Met wedstrijden tegen Havelte en Ruinerwold in het vooruitzicht werd een overplaatsing heel aantrekkelijk. ,,De laatste wedstrijd voor corona was tegen Ruinerwold’’, weet Dekker nog. ,,Nou, zo'n wedstrijd staat gelijk aan de inkomsten van drie of vier andere thuiswedstrijden.’’