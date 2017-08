Wagenbouwers geven geheimen prijs

Tijden veranderen. Waar het onderwerp van de praalwagens vroeger een goed bewaard geheim bleef, is er nu op de zaterdag voor het bloemencorso in en rond Vollenhove een groot open huis. De bouwers van de praalwagens zetten hun tenten en schuren open, vertellen graag wat ze maken en laten zien hoe de meters hoge en lange praalwagens tot stand komen.

En dat is volgens ontwerper Pieter Dokter toch wel even anders dan toen hij in 1997 zijn eerste ontwerp maakte voor Stark Wark, de groep waarmee hij maar liefst elf Ereprijzen won. ,,Ooit tekende ik met potlood, waskrijt, passer en geodriehoek. Tegenwoordig gebeurt het ontwerpen op de computer met driedimensionale animaties.”

Jeroen Berk, een van de drie ontwerpers bij Nameless, schetst hetzelfde beeld van de technische vooruitgang. Na een tijd in Brabant te hebben gewoond is hij terug in Vollenhove, maar Berk bleef in de tussentijd betrokken bij het corso en ontwierp voor verschillende groepen. Dit jaar concentreert hij zich volledig op Nameless. ,,Het concept met een maan en sterren lag bij mij op de plank en is dit jaar uitgewerkt tot een stilstaand beeld van een meisje dat door het raam naar de maan kijkt.” Hij kondigt aan dat Nameless, dat bekend staat om de fantastische verlichting van de praalwagen voor het avondcorso, nog een verrassing in petto heeft, maar wil daarover verder niets kwijt.

Pieter Dokter ziet het dna het Vollenhoofse corso veranderen. ,,Er worden minder allegorische materialen gebruikt en de verfijning verdwijnt. In het ontwerp voor onze praalwagen heb ik juist een flink stuk knipwerk aangebracht.” Ook worden de dahlia’s niet meer gelijmd, maar geprikt.

De oudste groep in het corso is Twee Nijenhuizen, dat met haar 39e praalwagen komt. In de tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw was de groep succesvol en won vijf Ereprijzen. Na een mindere periode is de groep terug aan de top en werd de laatste twee jaar tweede achter Fatal Attraction, dat drie keer op rij het corso won.

Ontwerp van Twee Nijenhuizen, de oudste groep in het corso van Vollenhove. Het is hun 39e praalwagen.

De route voor de open dag langs de verschillende bouwlocaties rond Vollenhove en in de Noordoostpolder ging dit jaar voor het eerst ook langs de kleurrijke dahliavelden, waar deze week vele honderdduizenden bloemen worden geplukt, en een dahliashowtuin.

Bezoekers trokken rond op de fiets en in de auto om de geheimen van het corso te ontwaren. De belangstelling was volgens Janine Renes van de Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken prima met bezoekers uit eigen omgeving, maar er werden op de wegen naar de bouwplekken ook auto’s met Duitse, Franse en Italiaanse kentekens gezien.

