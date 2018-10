Wagenbouwers Sint Jansklooster spelen toneel tijdens wandeling

Muzikale studiegeno­ten Vayne en Hoeve geven concert in Hasselt

Harm Hoeve en Jan Vayne, die ooit samen op het ArtEZ Conservatorium in Zwolle zaten, komen weer eens bij elkaar. Vrijdag 2 november verzorgen de organist uit Rouveen en de pianist uit Zwolle het najaarsconcert in de Ichtuskerk in Hasselt.