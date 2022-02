Wandelnetwerk rond Nijeveen voor de zomer gereed: ‘Verder uitrollen over heel Drenthe’

Video Militairen en politie oefenen samen in Steenwijk: ‘Voor het geval dat we moeten samenwer­ken’

Militairen en politieagenten oefenden vrijdag samen bij het gemeentehuis in Steenwijk voor het geval ze samen moeten werken in noodsituaties. Het is onderdeel van de opleiding voor het Korps Nationale Reserve.

4 februari