Wanneperveen vreest zonnepark in achtertuin: ‘Jullie verkloten de natuur’

Zonne-energie? Prima, maar niet in mijn mooie achtertuin. Dat was woensdagavond min of meer de strekking van de weerstand in Wanneperveen tegen het beoogde Zonneveld Brugjesgracht. ,,Jullie willen iets terugdoen voor de natuur? Er ís al natuur en die is fantastisch. Jullie gaan het verkloten.”

Veniger Berthil Wieman had de avond voor de infobijeenkomst al wat buurtbewoners opgetrommeld. Ze waren het toen al roerend eens: ,,Geen zonne-energie in dit prachtige gebied. Zoek de randen van de snelwegen, koop daar een paar boeren uit. Wanneperveen wordt er niet mooier van.” Ook nu kon dit pleidooi rekenen op bijval, in de vorm van massaal applaus.

Henk Bleker

Het plan van ontwikkelaar PowerField beslaat enkele tientallen hectares in een weiland ten noorden van de Veneweg, ter hoogte van de Brugjesgracht. De eerste hobbel lijkt genomen, namelijk benodigd areaal. Met de enige twee grondeigenaren, melkveehouder Klaas Dingstee en de protestantse kerk, is PowerField er zo goed als uit. Ook is er ‘verkennend gesproken’ met gemeente, provincie en waterschap.

Quote Jullie gaan net zo lang door tot je je zin hebt, tot het gaatje. Nou, wij ook Berthil Wieman

,,Geen onneembare hindernissen”, heeft Henk Bleker zich laten vertellen. De voormalig staatssecretaris van Landbouw, tegenwoordig mededirecteur van PowerField, benadrukte dat Zonneveld Brugjesgracht nog ‘aan het prille begin van het proces’ staat. ,,Er is nog niets toegezegd over medewerking, vergunning of gewijzigd bestemmingsplan.” Wat veel buren betreft komt het ook niet zover. Wieman: ,,Jullie gaan net zo lang door tot je je zin hebt, tot het gaatje. Nou, wij ook.”

Beren op de weg

Op hemelsbreed een kilometer of 3 van het plangebied was de achterzaal van restaurant Ribhouse Big Texas gisteravond tot de laatste staplaats aan de bar volgepakt met - voornamelijk bezorgde - buurtgenoten. Zij zien nogal wat ‘beren op de weg’ (Natura 2000, het aangrenzende natuurgebied De Wieden, de vaarroute, een recreatief fietspad), terwijl projectleider Jeffrey Janssen juist van ‘een combinatie van kansen’ spreekt. Het plangebied is volgens PowerField uitermate geschikt vanwege de verkaveling, gebrek aan bos, grote afstand tot omwonenden, venige ondergrond en het geringe aantal bewoners en agrariërs.