Wapen in haven Vollenhove: geen link met de dubbele moord in 2009

Heel even gloorde er hoop dat de moord op het echtpaar Vis uit Vollenhove na bijna tien jaar opgelost zou kunnen worden. Magneetvissers haalden in de haven van Vollenhove een geladen 9mm-wapen boven water. Het moordwapen? Uit politieonderzoek blijkt nu dat het pistool niet is gebruikt bij een misdrijf. Nabestaanden reageren teleurgesteld.

Jurre (63) en Marrie (60) Vis werden begin september 2009 om het leven gebracht in hun woning in Vollenhove. De twee slachtoffers, die allebei van onbesproken gedrag waren, werden met vier kogels uit een 9mm wapen vermoord. De vrouw werd bovendien nog talloze keren met een steekwapen geraakt. De moord werd nooit opgelost. Zoon Pieter Vis was de enige verdachte in de zaak, maar is wegens gebrek aan bewijs niet vervolgd. Hij ontkent in alle toonaarden en is officieel geen verdachte meer.

Cold case

Het pistool waarmee het echtpaar werd doodgeschoten, is nooit gevonden. Wel lijkt hetzelfde wapen gebruikt te zijn bij een schietpartij rondom een hennepkwekerij in Drenthe. De kogels die bij dat misdrijf werden gevonden, lijken exact dezelfde sporen te bevatten als de hulzen in Vollenhove. Dat zou kunnen betekenen dat ze uit één en hetzelfde pistool kwamen. Nadat Pieter Vis officieel verdachte af was, is de geruchtmakende dubbele moord als cold case bestempeld. Alleen bij nieuwe informatie, wordt weer actief recherchewerk verricht.

Hoop

Twee weken geleden ontstond er ineens hoop bij nabestaanden. In het water bij Vollenhove haalden twee jonge knaapjes bij toeval een wapen boven water. Het bleek een 9mm pistool. De jongens vertelden hun verhaal trots in een lokale krant. De oudste zoon van het vermoorde echtpaar, Klaas Vis, las het bericht en stuurde het door aan de politie. ,,Door de plek waar het wapen gevonden is, gingen alle alarmbellen af. Hoeveel van dit soort wapens vind je nou in de buurt van Vollenhove?” Ook Pieter Vis, die met zijn broer Klaas gebrouilleerd is geraakt, peurde hoop uit de vondst. Zou er dan eindelijk een oplossing komen in één van de ernstigste misdrijven in Oost-Nederland van de afgelopen decennia?

Verband

Nee, zo constateert de politie. ,,Het wapen is onderzocht en vast is komen te staan dat het niet is gebruikt bij een misdrijf”, aldus zegsman Simen Klok. De politie benadrukt dat er alleen door nabestaanden een verband is gelegd met de ‘zaak Vollenhove’. ,,Wij doen standaard onderzoek naar alle wapens die gevonden worden.”

Doorbraak