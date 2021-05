Warm welkom voor nieuwe burgemeester Staphorst: wel coronaproof

In zijn toespraak vertelde Jan ten Kate trots te zijn op zijn benoeming. ,,Staphorst past bij mij, het is een kleurrijke gemeente met lef, innovatief, die omziet naar elkaar en ondernemend is. Ik ben een onafhankelijke, zelfs partijloze burgemeester. Ik ben ván niemand, maar vóór u allemaal’’, betoogde Ten Kate, die in december 2018 aantrad als wethouder voor de lokale partij OpKoers.nu in de gemeente Hardenberg. Daarvoor was hij bijna negen jaar wethouder in de gemeente De Wolden, voor Gemeentebelangen.