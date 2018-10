Wat is het mooiste plekje in Hasselt? Laat het ons weten

video - poll Chinezen op ontdek­kings­reis in Hasselt

16:24 Bijna twintig touroperators uit China maakten woensdagmorgen een rondvaart door de grachten in Hasselt, wandelden langs oude panden in het centrum en brachten een bezoek aan Het Oude Stadhuis, waar een groot deel van de geschiedenis van de Hanzestad is te zien.