Wat op de schaats nog nooit is gedaan, gaan ze zwemmend doen: 200 kilometer door grachten en meren in de Kop van Overijssel

KaartDe Overijsselse Merentocht is schaatsend nooit verreden. Daarom dachten ze bij de zwemvereniging in Steenwijk: dan gaan we die 200 kilometer wel zwemmen. Vanochtend om 10.00 uur is de start en de 24 zwemmers verwachten zondagmiddag 13.30 uur terug te zijn in Steenwijk.

De monstertocht door grachten en sloten en over de meren in de Kop van Overijsse wordt in estafettevorm gezwommen, precies dertig jaar nadat leden van de organiserende Zwem- en Poloclub Steenwijk’34 de Friese Elfstedentocht hebben gezwommen.

Het idee

Inge Soeters, een van de vijf leden van het projectteam: ,,Het is ontstaan toen Maarten van der Weijden zijn eerste mislukte poging deed om de Elfstedentocht solo te zwemmen. Er werd bij ons steeds vaker over gesproken en toen hebben we gezegd: dan moeten we ook doorpakken.

Het projectteam is gevormd en heeft drie voorwaarden geformuleerd: minimaal twaalf zwemmers en dat is met twaalf mannen en twaalf vrouwen het dubbele geworden. Andere voorwaarden waren de toestemming van provincie en gemeente en het gesponsord krijgen van de begeleidingsbootjes. December vorig jaar was alles rond. In de tussentijd is besloten om te zwemmen voor een goed doel, KWF kankerbestrijding. De opbrengst is voor onderzoek van het UMCG naar het verbeteren van de protonentherapie. We gaan voor een bedrag dat boven de 20.000 euro ligt.’’

De route

,,Het traject van de nog nooit geschaatste Overijsselse Merentocht. De organisatie daarvan heeft alle medewerking verleend en hun voorzitter Roelof Groen zwemt het eerste stuk mee. We gaan vanuit Steenwijk eerst in zuidelijke richting naar Blokzijl, Vollenhove tot Kadoelen en weer terug, via het Giethoornse Meer naar Dwarsgracht, over de Beulaker Wijde naar Belt-Schutsloot, Wanneperveen, door de dorpsgracht in Giethoorn, via de Thijsengracht naar de Weerribben met Kalenberg, Ossenzijl, Oldemarkt en Kuinre. Dat is een paar keer heen en weer, net zoals het stuk Bartlehiem – Dokkum.

Veertien stempelposten

Tot slot door het Kanaal Ossenzijl – Steenwijk naar de finish. Er zijn veertien stempelposten. Na een ecologisch onderzoek hebben we wel moeten besluiten tot enkele kleine aanpassingen aan de route om gebieden met een hoge natuurwaarde, zoals het Zuideindiger Wijde, te omzeilen. Maar het is voor 95 procent de originele route. Verder vormen sluizen en bruggen een obstakel omdat die in de avond- en nachtelijke uren niet worden bediend. Gelukkig zijn sluis- en brugwachters bereid om op de meest onmogelijke tijdstippen te draaien.’’

Volledig scherm © Anke Arts

Veiligheid

,,Veiligheid is erg belangrijk. Dankzij een sponsor hebben alle zwemmers speciale swimsuits tegen de kou. De zwemmers hebben allemaal een boei en ’s nachts een lampje om het hoofd en een oplichtend polsbandje. Er zijn begeleidingsboten met onder meer een fysiotherapeut, er is begeleiding op de wal en er gaat een rondvaartboot mee. Daarin zitten de zwemmers, die elkaar om het half uur aflossen, maar ook de catering. Omdat zwemmen in een zwembad niet te vergelijken is met zwemmen in open water, met golfslag, een andere watertemperaturen en in het donker, is er flink getraind en is het duurvermogen opgevoerd. Er is een veilig tijdschema gemaakt dat uitgaat van een gemiddelde snelheid van drie kilometer per uur.’’