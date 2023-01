Waterballet op schoolplein de Beatrixschool in Steenwijk: ‘Een ernstig probleem’

Vrijwilli­ger Klaas is niet weg te denken uit het straat­beeld van Blokzijl

Op en top ‘Blokzieliger’ en een vrijwilliger in hart en nieren, dat is Klaas Steenbeek (54). Er zijn maar weinig verenigingen of evenementen waarbij hij op de een of andere wijze niet bij betrokken was of is. ,,Ach, ik ben ook maar een radertje in een groter geheel.’’

