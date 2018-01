Waterschap heeft muskusrat in de tang

VideoEindelijk is de ‘kraamkamer’ van de muskusrat onder controle. In de polder Mastenbroek werden een paar jaar geleden nog meer muskusratten gevangen dan vorig jaar in heel het werkgebied van waterschap Drents Overijsselse Delta.

Johan Goos zet de muskusrattenklem op ‘scherp’ en pardoes klapt die dicht - met zijn vingers ertussen. Zijn muskusrattenbestrijders bij waterschap Drents Overijsselse Delta noemen hun teamleider ook wel ‘de cijfertjesman’. De Emmeloorder (58) is wel heel goed met Excel.

Polder

Goos wijst op een kaart aan de muur van zijn kantoor in Rouveen, naar de Mastenbroeker polder tussen Kampen, Genemuiden en Zwolle. Vier jaar geleden werden er per kilometer sloot of wetering zo’n tien muskusratten per jaar gevangen. ,,Dat zijn er nu 0,48.’’ Een hele verbetering dus. Want het betekent dat er minder van de schadelijke dieren zijn leven. Het komt meer in de buurt van de landelijke norm van 0,15.

Een muskusrattenvanger aan het werk.

Waterschap Drents Overijsselse Delta bestaat sinds 1 januari 2016, toen Groot Salland en Reest en Wieden fuseerden tot één waterschap. In 2016 werden in het hele gebied 10.105 muskusratten gevangen. Vorig jaar waren dat er 7.388. Ter vergelijking: alleen al in Mastenbroek werden in 2014 nog 9.449 dieren gevangen.

Koninkrijkjes

Goos werd vier jaar geleden teamleider muskusrattenbestrijding bij het waterschap. De ‘cijfertjesman’ liet rekenprogramma Excel los op alle cijfers en legde genadeloos bloot waar het veel beter moest. Vooral de polder Mastenbroek sprong er in negatieve zin uit. Dat moest anders, vond Goos, die daarvoor een managementfunctie bekleedde bij het waterschap. Er moest een einde komen aan de kleine koninkrijkjes, waarin de vangers baas in eigen gebiedje waren. Voortaan moesten ze samenwerken. ,,Nu kijken ze vaker in elkaars gebied. En we gaan regelmatig met groepen van soms 20 man een gebied in om te speuren’’, zegt Goos. Niet omdat een vanger last heeft van zijn ogen, maar vooral om dat sommige gebieden zo groot zijn dat je het niet in je eentje aan kan.

Gevangen muskusrat.

En het ene gebied is het andere niet, zegt muskusrattenbestrijder Wilfred Meijer. Hij zit nu bij Goos op kantoor achter een laptop. Maar liever loopt hij lang de sloot. Neem zo’n gebied met veenbodem als de polder Mastenbroek, zegt Meijer. Hij houdt zijn vlakke hand tot bijna bij zijn kin. ,,Als je met een waadpak in de wetering stapt, sta je zo zover in het water. En zelfs als het water ondiep lijkt, moet je met je voeten zoeken naar stevige bodem. En ga dan maar eens de waterkant afvoelen.’’

Keutel

Want de muskusrat maakt de ingang van zijn hol onder water. Dat zie je dus niet. Hij laat wel sporen na, weet Goos. Glijsporen op de kant, gemorst voedsel, een keutel op de kant. Dat soort dingen. Maar daarmee heb je de ingang van het hol nog niet. Die moet je dus handmatig opsporen. Voelen waar het gat zit. Daarna de klem zetten - die moet je dus ook bij je hebben.

Muskusrat in klem.

Ook dat is een andere aanpak dan de jaren ervoor. Veel bestrijders vingen vooral met kooien - succes alleen verzekerd als de muskusrat op trektocht gaat. Dat doet het dier twee keer per jaar. Goos: ,,We bestrijden nu bij de bron.’’ Met de klem dus, bij het hol. Tweederde van alle vangsten een paar jaar geleden werd gedaan met de vangkooi. Inmiddels is dat omgedraaid: tweederde van de gevangen muskusratten vond de dood in de klem. Maar het is veel werk - kijken en zoeken langst elke waterkant. Elke succesvolle klem voorkomt geheid een nest. Het verkleint de kans dat de muskusrat later in het jaar lángs een vangkooi zwemt - en dus een nest maakt.

Nakomelingen

Dat is belangrijk, want een koppeltje muskusratten zorgt per jaar voor zo’n 40 nakomelingen. Die zijn per stuk binnen een paar maanden geslachtsrijp. Een koppel dat een paar jaar zijn gang gaat, zorgt voor honderden nakomelingen. En die graven allemaal hun holen in waterkeringen en slootkanten. Dat van die slootkanten is gevaarlijk voor boeren (trekker zakt weg), en koeien (breken poot). Holen in dijken is gevaarlijk voor iedereen die onder zeeniveau woont. En dat is een belangrijk deel van Nederland.

Muskusrattenvanger aan het werk.

De klem is diervriendelijker dan de vangkooi waarin de muskusrat verdrinkt, weet Goos. Die maakt - als het goed is - in één klap een einde aan een muskusrattenleven. Goos weet nu een beetje hoe dat voelt. En zegt terwijl hij zijn vingers bevrijdt: ,,De jongens in het veld zijn er beter in.’’