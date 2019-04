Waterschap nodigt eeuwelingen uit voor feestje honderdjarig gemaal A.F. Stroink

Ze moeten zich voor het feestje aanmelden bij het waterschap en worden in het gemaal onthaald met taart en een borreltje, zo laat woordvoerder Klaas Jansen weten. ,,En als ze willen vragen wij ze nog naar herinneringen aan vroeger in relatie tot het gemaal.’’ De gemeente Steenwijkerland laat desgevraagd weten dat er in de gemeente zeven inwoners van honderd jaar of ouder zijn.

Het stoomgemaal is gebouwd nadat de Kop van Overijssel in 1825 was getroffen door een watersnoodramp. In 1860 en 1893 gebouwde uitwateringssluizen bleken niet voldoende. Na onderzoek naar de waterstaatkundige toestand van het gebied aan de Zuiderzeee werd in 1918 gestart met de bouw van het gemaal, dat in 1919 in werking werd gesteld en officieel werd geopend in juni 1920. Het kreeg de naam dijkgraaf A.F. Stroïnk, die zich hard had gemaakt voor het instellen van bemaling van het gebied. Stroink, geboren in 1876 in Willemsoord, was een zoon van de burgemeester van Steenwijkerwold. Hij werkte van 1914 tot 1947 als dijkgraaf van Waterschap Vollenhove. Daarnaast was hij directeur van de N.V. Ontginningsmaatschappij Land van Vollenhove en van 1917 tot 1941 wethouder van de gemeente Stad Vollenhove.