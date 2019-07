Waterschap voert extra water aan om aan vraag te voldoen

In het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta viel tussen 24 juni en 2 juli geen neerslag. Het landelijk gemiddelde neerslagtekort bedraagt momenteel 119 mm. Dit is aanmerkelijk minder dan in dezelfde periode vorig jaar (160 mm). Het huidige neerslagtekort is ongeveer 25 mm hoger dan in een gemiddeld jaar. Binnen het werkgebied van het waterschap zijn lokale verschillen zichtbaar. In het noordoosten van Drenthe is het tekort hoger dan in het zuidwesten rondom Deventer.