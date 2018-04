'Waterstaete' bij Ossenzijl is in aanbouw

video Hasselt ligt ook in de Molukken

9:35 Bij de Historische Vereniging Hasselt vormt Eppo Schmidt in zijn eentje de werkgroep exposities. Toch slaagt hij er in om jaarlijks twee wisseltentoonstellingen te houden in museum het Oude Stadhuis. De eerste, over Overijsselse plaatsnamen in de Molukken, ging gisteren van start met een officiële opening door burgemeester Eddy Bilder.