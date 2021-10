Website Historische Vereniging Hasselt is weer in de lucht

‘Construc­tief gesprek’ tussen ziekenhuis uit Zwolle en kerk uit Staphorst over vaccina­ties

20 oktober De Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst en het bestuur van ziekenhuis Isala hebben woensdagmiddag gepraat over de vele coronabesmettingen in het dorp. Volgens het kerkbestuur was dat ‘een goed en constructief gesprek’. Concrete afspraken zijn niet gemaakt.