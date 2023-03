Week van de waarheid voor musea Steenwijk: ‘Wij hopen echt dat samenvoeging doorgaat’

Kerkbreuk in Zwolle dichterbij door rol homo’s en vrouwen: ‘Praten is zinloos’

Na jaren van praten zijn Christelijke Gereformeerde Kerken in Zwolle en omgeving het over één ding eens: ze zijn en worden het niet allemaal eens over een vrouwen- en homostandpunt. De kerken staken gesprekken, doen alleen het hoogst noodzakelijke nog samen en vestigen hun hoop op de landelijke kerkvergadering. Een kerkbreuk komt zo een stap dichterbij.