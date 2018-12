Weekmarkt moet terug naar centrum Hasselt

,,Het is nog niet te laat, maar wel vijf voor twaalf’’, stellen Ad Akkerman en Eelko Felix. Ze hebben namens de winkeliersvereniging onderzoek gedaan en daarbij gesproken met enkele tientallen inwoners, pandeigenaren en ondernemers in verschillende sectoren. Een top vijf met actiepunten is deze week aangeboden aan burgemeester Eddy Bilder en wethouder Albert Coster van de gemeente Zwartewaterland. Daarbij werd een steen aangeboden met een symbolische betekenis. ,,Hasselt is steengoed, maar het is ook de steen in de vijver die voor beweging zorgt”, aldus Akkerman en Felix.

In de lijst met aanbevelingen staat met stip op één het terughalen van de weekmarkt naar het centrum. De ongeveer twintig marktkramen staan nu iedere donderdagmiddag in de Doctor H.A.W. van der Vechtlaan. Akkerman en Felix adviseren, op basis van de luiden in de samenleving, dat de markt terug moet naar het centrum. ,,En daar moet niet te lang mee worden gewacht.’’

Drie maanden

En dat geldt ook voor de vier andere aanbevelingen. Het duo heeft de burgemeester en de wethouder precies drie maanden de tijd gegeven om de gedane aanbevelingen te realiseren. Die hebben de uitdaging aangenomen. Naast verplaatsing van de weekmarkt gaat het om het realiseren van meer parkeerplaatsen, de parkeerduur in de blauwe zone verlangen, aanleg van enkele camperplekken in het centrum en zien te komen tot een versplein in één van de leegstaande winkelpanden. Daar is volgens de inwoners behoefte aan, zo hebben de onderzoekers vastgesteld. ,,Een aantal kleinere zaken onder één dak is de gedachte. We hebben met de schaal van Hasselt niet de illusie dat zich hier grote ketens vestigen”, zegt Felix.

Leegstand

De leegstand in Hasselt is een groot probleem, erkent burgemeester Bilder. ,,Daarom staat het ook bovenaan ons prioriteitenlijstje.’’ De gemeente heeft al geruime tijd het voornemen om een centrummanager aan te stellen. Maar die is er nog steeds niet, terwijl steeds meer winkels de deuren sluiten. ,,In januari praten we met de beoogd persoon’’, is alles wat burgemeester Bilder er op dit moment over kwijt wil.

Uitslag poll Een behoorlijk deel van de mensen die op de website van De Stentor een poll over de leegstaande winkelpanden hebben ingevuld is pessimistisch. Op de vraag wat er met de leegstaande winkelpanden moet gebeuren geven 206 van de 579 mensen (36%) aan dat niets werkt. ,,Maak er maar woonhuizen van’’, zo is hun mening. Laat een aan te stellen centrummanager op zoek gaan naar nieuwe huurders zeggen 173 mensen (30%), 164 (28%) zien wel iets in pop-upstores waar Hasselt kennis kan maken met (startende) ondernemers) en 36 (6%) voelt wel voor een creatieve bestemming met bijvoorbeeld ateliers en werkruimten voor kunstenaars.