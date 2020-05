Weer bezoek mogelijk voor bewoners woonzorgcentra ZONL

ZONL mocht als een van de 26 zorgaanbieders meedoen in de eerste fase van versoepeling bezoek voor woonzorglocaties in Nederland. Twee weken geleden mochten bewoners van t Hof van Smeden in Emmeloord weer bezoek ontvangen. ,,Toen die open ging voor bezoek hebben we alle andere locaties ook al gelijk betrokken. We hebben vragenlijsten opgesteld en gesprekken gevoerd en daaruit veel informatie opgehaald om nu te kunnen handelen zoals we doen’’, aldus bestuurder Albert Hilvers.

Plan

Alle woonzorglocaties hebben een plan van aanpak gemaakt voor de eigen locatie, daarbij rekening houdend met wat voor soort voorziening het is, woonzorgcentrum, verpleegafdeling of kleinschalige groepswoning. Daarnaast wordt gekeken naar de letterlijke ligging en toegankelijkheid van een locatie; is er één hoofdingang of zijn er meerdere looproutes mogelijk. Maatwerk zit volgens ZONL ook in de individuele wensen, behoeften en angsten van bewoners, contactpersonen en medewerkers.

,,We toetsen nu de maatwerkplannen en stemmen deze af met de medezeggenschapsorganen. Vanaf volgende week gaan de verschillende woonzorglocaties gefaseerd open’’, aldus Hilvers. Verpleeghuis Talma Hof in Emmeloord kan in verband met besmetting nog niet open voor bezoek.