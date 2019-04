Weer vernielingen bij voedselbank Zwartewaterland in Hasselt

De laatste weken zijn bij de voedselbank in Hasselt weer twee ruiten ingegooid en het achterlicht van een aanhangwagen vernield. Het is al vijfde keer in een halfjaar tijd dat een raam in het pand van voedselbank Zwartewaterland gesneuveld is. De politie houdt het pand en het plein daarvoor scherp in de gaten na de nieuwe vernielingen.

In december vorig jaar en januari werden drie ruiten met een steen kapot gemaakt, daarna was het een paar maanden rustig. Medewerkers van de voedselbank ontdekten afgelopen week dat de twee ramen vernield waren. De steen lag er steeds nog bij. Inmiddels zijn de ramen bij het pand aan de Burgemeester Malcorpslaan dichtgetimmerd. Vorige week werd ook voor de tweede keer de achterlichten van de kar van de voedselbank kapot gemaakt.

Jongeren

,,Dit is erg vervelend, ik weet niet wie het gedaan kan hebben. Ik heb geen idee waarom iemand dit zou doen”, baalt Jan Timmerman, voorzitter van de voedselbank in Zwartewaterland. ,,Als we er zijn hebben we nooit overlast van jongeren. Er ligt ook weleens afval. Er zijn afspraken met de politie dat ze er vaker langs rijden om te controleren.”

De voedselbank overweegt om de aanhanger ergens ander neer te zetten. ,,We denken er over na om de aanhanger ergens anders in een afgesloten ruimte neer te zetten zodat het niet nog vaker vernield kan worden. Die reparatiekosten moeten wij wel betalen. We zitten ongeveer drie jaar in het pand, zo lang we hier kunnen blijven willen we dat ook doen.”

Verscherpt toezicht

De gemeente is eigenaar van het pand, waar vroeger school De Trekschuit in zat. ,,We hebben contact gehad met de voedselbank over de vernielingen”, laat een woordvoerder van de gemeente weten. ,,De schade aan de twee ruiten wordt hersteld en we hebben de politie gevraagd om verscherpt toezicht te houden op de locatie.”

Wijkagent Bertri Post gaf eerder aan dat de politie in 2015 en 2016 veel meldingen kreeg over overlast van jongeren bij het gebouw, maar dat de overlast de jaren daarna erg meeviel. De politie hoopt dat de dader of daders en eventuele getuigen zich melden. De voedselbank heeft aangifte gedaan. Er zijn geen spullen gestolen uit het pand.