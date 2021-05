Weerstand leidt tot halvering zonnepark bij Blokzijl

Ze vrezen onder meer aantasting van het uitzicht en waardedaling van hun woning. Inmiddels is van het oorspronkelijke plangebied van 40 hectare, begrensd door de Ettenlandseweg, Marknesserweg en Kanaalweg, nu nog maar 22,6 hectare over. Op 18,1 hectare weiland komen zonnepanelen te liggen en voor de landschappelijke inpassing met een aan te brengen grondverhoging is 4,5 hectare beschikbaar.