Weg (bijna) vrij voor studentenkamers in waterschapsgebouw Meppel

Het voormalige waterschapsgebouw staat al leeg sinds de fusie tussen het Drentse en Overijsselse waterschap en de verhuizing van het hoofdkantoor naar Zwolle. Zowel het pand in Meppel als het oude waterschapsgebouw in Zwolle zijn in bezit van Jansen Vastgoed. Die gaat het zelf ontwikkelen, maar zal het beheer in handen geven van Alvast, die door heel Nederland leegstaand vastgoed tijdelijk verhuurt. Het is de bedoeling dat er ongeveer 80 studenten hun intrek in kunnen nemen. Daarnaast is er op de begane grond ruimte voor ‘bedrijfs- en gezamenlijke ruimtes’, blijkt uit de vergunningaanvraag.