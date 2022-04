Weg vrij voor woonzorgbouw Zuideinde Meppel

Op zijn 75-jarig huwelijks­feest móet Johan (97) zijn oorlogsge­heim delen: voor het te laat is

Johan Thalen trouwt 75 jaar geleden in het trouwpak van zijn broer. Zijn vrouw Annie draagt op de grote dag een geleende bruidsjurk die veel te kort is. Daarom staat ze met gebogen knieën op de trouwfoto in het familiealbum. Thalen kan met smaak vertellen over 27 maart 1947, de dag dat hun - inmiddels - albasten huwelijk werd gesloten. Maar hij vertelt liever een ander verhaal, omdat magere hein hem op de hielen zit.

