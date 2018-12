‘Wegracer’ gepakt tussen Blokzijl en Steenwijk met bijna 150 kilometer per uur

Toename zon­ne-ener­gie leidt tot overbelas­ting stroomnet­werk

8:01 De enorme toename van nieuwe zonneparken en bedrijven met panelen zorgt in het noorden van Overijssel voor problemen. Het stroomnetwerk is er niet op berekend. Energieleverancier Enexis roept op de aanleg van nieuwe initiatieven voor zonne-energie veel eerder te melden en wil bovendien in debat over gekozen locaties.