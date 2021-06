Weidevogels in Giethoorn: Boer Wout doet het anders (en het werkt!)

Het lijkt wel Asterix en Obelix: één klein dorpje dat dapper standhoudt. Maar het verhaal van Wout en Gerrie Boer is geen strip, het is levensecht: aan de rand van Giethoorn vliegen, compleet tegen de trend in, steeds meer in plaats van minder weidevogels. Over trekkers, wormen en kraaien: dit is het verhaal van hoe ze dat voor elkaar kregen.