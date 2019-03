Weidevogels naar De Wieden lokken met met plas-dras locaties

Natuurmonumenten richtte het gebied speciaal in voor de weidevogels. Dat gebeurt in goede samenwerking met pachters en agrariërs. ,,Naast plas-dras zetten is het belangrijk dat een gebied zo open mogelijk is. Natuurlijke vijanden zoals kraaien en vossen hebben dan minder kans’’, aldus Martens.

Garanties en zekerheden zijn er in de natuur echter niet, weet Martens. Het weer speelt bijvoorbeeld ook een rol. In de broedperiode is zware regenval of hagel funest voor jonge vogels. ,,Ook moet het gras niet te hoog zijn, omdat de kuikens dan moeite hebben om in het hoge gras insecten te vinden. De broedvogels zelf eten wormen. Ook daarvoor is plas-dras ideaal, omdat ze die in de zachte bodem makkelijker vinden.’’