Weinig zicht op dak- en thuislozen in Meppel

Exclusief Steenwij­ker aardewerk is een grote hit; expositie in Stadsmuse­um verlengd

13 november De expositie ESKAF Steenwijk is een publieksmagneet in het Stadsmuseum. De jubileumexpositie over het exclusieve aardewerk van de Eerste Steenwijker Kunst Aardewerk Fabriek, dat nationaal nog altijd vele liefhebbers met een verzameling telt, trok de afgelopen maanden ruim vierduizend bezoekers en is nu wegens succes verlengd tot 15 december.