Weldadige dagen laten geschiedenis kolonie Willemsoord zien

De Weldadige Dagen in Willemsoord laten bezoekers zien hoe het leven in de voormalige kolonie er uit ziet.

De eerste van de vijf donderdagen stond in het teken van werken in de kolonie. Zo waren er bijvoorbeeld een smid, een touwslager en rietvlechters om te laten zien hoe hun werk eruit zag. ,,Het liep niet storm, maar er was wel belangstelling”, vertelt Julia Lenstra namens de organisatie.

De Weldadige Dagen vonden vorig jaar voor het eerst plaats in Willemsoord. ,,We organiseren dit in aanloop naar volgend jaar. Dan is het 200 jaar geleden dat Willemsoord is ontstaan. We willen hiermee de geschiedenis van de kolonie laten zien, want dat is ook een voorloper geweest van ons huidige sociale stelsel”, verklaart Lenstra.