Werd roemrucht hotel in Wanneperveen moedwillig in brand gestoken? ‘Opeens zagen we overal vuur’

VideoBij de grote brand die vannacht voormalige hotel De Blauwe Hand in Wanneperveen in de as heeft gelegd zijn zeven arbeidsmigranten met de schrik vrijgekomen. Onder hen de Griek Sampri (32), die werkt op een scheepswerf in Meppel. ,,Opeens zagen we overal vuur.” Sommige mensen zouden niet vreemd van opkijken van brandstichting, al is daar officieel nog niks over gezegd.